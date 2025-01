Consiglio regionale, Mattiani: “Bene proroga validità delle graduatorie dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario”

“Il Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 20.01.2025 ha approvato due importanti provvedimenti legislativi, recanti rispettivamente disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario della Regione Calabria e disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria.”.

A renderlo noto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che sull’importanza delle norme licenziate dal Consiglio Regionale aggiunge:

“Ancora una volta il Consiglio Regionale si è dimostrato attento al funzionamento della nostra macchina amministrativa. Con queste misure abbiamo voluto preservare il capitale umano individuato con gli anzidetti processi selettivi, evitando così il rischio di una inutile dispersione dello stesso. Inoltre, la proroga risponde appieno ai principi essenziali di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Indi, il differimento del termine di scadenza delle vigenti graduatorie approvato oggi dal Consiglio Regionale, ci consentirà di evitare l’esperimento di ulteriori e gravose procedure selettive, con un conseguente risparmio in termini economici e, dunque, un contenimento della spesa pubblica regionale. In aggiunta a tale prerogativa, – conclude il Consigliere Mattiani – la preferenza per l’utilizzo degli elenchi già esistenti di candidati idonei consente di annullare gli sforzi organizzativi e le lungaggini procedurali derivanti dall’indizione di una nuova e ulteriore pubblica selezione volta a colmare sopravvenute carenze della dotazione organica dell’Ente.”.