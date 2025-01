Rossella Marino e Domenico Liguori premiati a Roma in Campidoglio per il progetto Sibari

Grande successo per Rossella Marino, che ha ricevuto il prestigioso diploma d’autore nella sezione Canto durante una solenne cerimonia tenutasi nella storica Sala Protomoteca in Campidoglio. Il riconoscimento le è stato conferito per la sua partecipazione attiva al Progetto Sibari, presentato nell’ambito della Biennale d’arte di Roma, organizzata dal CIAC (Centro Internazionale di Arte Contemporanea). Oltre al suo talento canoro, Rossella Marino è stata premiata anche per il suo contributo come attrice nell’interpretazione del personaggio di Andromaca.

Durante lo stesso evento, l’Ing. Domenico Liguori ha ricevuto un ulteriore riconoscimento per il suo ruolo centrale nel progetto Sibari, sottolineando il valore artistico e culturale dell’iniziativa.

L’evento, che ha inaugurato ufficialmente le celebrazioni del Giubileo 2025, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui artisti premiati della Biennale e importanti personalità del panorama culturale, artistico e istituzionale.

Il Comitato d’onore, presieduto dal Presidente del CIAC Giuseppe Chiovaro, annoverava figure di spicco quali:

Dott. René Juan Mujica, Ambasciatore della Santa Sede;

Mons. Gean Marie Gervais Franco;

S.E. Card. José Talentino Calaca Mendonca;

Dott.ssa Mirta Granda Averhoff, Ambasciatrice di Cuba;

Dott.ssa Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatrice della Colombia;

Dott. Vincenzo Pelosi, storico d’arte dei Musei Vaticani;

Dott. Roberto Romano, responsabile del Polo Museale Santa Maria Maggiore;

Dott. Massimo Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma;

Dott. Gianfranco Sciscione, direttore di Canale 11;

Dott. Filippo Gesualdi, direttore del Corriere di Roma.

Nel corso della manifestazione, il Sindaco di Roma ha espresso i suoi auguri e il proprio sostegno all’iniziativa; mentre molti ambasciatori di stati esteri, seduti al tavolo di presidenza, hanno sottolineato l’importanza della cultura come veicolo di coesione e crescita per la città e per l’intera comunità internazionale.

La cerimonia, contraddistinta da un clima di grande entusiasmo e partecipazione, ha rappresentato un importante momento di valorizzazione per gli artisti e i progetti presentati, ribadendo il ruolo centrale di Roma quale crocevia di arte e cultura.