Contrasto alla violenza di genere, la Conferenza delle donne democratiche della Calabria: “Consiglio regionale approvi pdl Amalia Bruni”

La Conferenza delle donne democratiche della Calabria “ribadisce il sostegno alla consigliera Amalia Bruni e l’impegno affinché la proposta di legge da lei presentata sia portata nei territori per farla conoscere non solo a persone addette ai lavori, ma anche a cittadine e cittadini affinché sia possibile raccogliere suggerimenti costruttivi finalizzati al suo miglioramento”.

“È ora che la Calabria abbia un quadro normativo che garantisca il contrasto alle violenze esercitate dagli uomini sulle donne.

Andando oltre le recenti polemiche, che hanno accompagnato la diffusione della notizia sulla proposta di legge depositata da Amalia Bruni, come democratiche siamo convinte della necessità e dell’urgenza che la proposta diventi operativa in Calabria, riconoscendo che il modo di operare ed affrontare la questione adottato dalla consigliera Dem sia il migliore possibile: è ora che alle parole, agli incontri, alle discussioni seguano fatti concreti, le cui ricadute determinino il miglioramento delle condizioni di vita, la garanzia dei diritti, la tutela dell’incolumità fisica e psichica delle donne che vivono in Calabria.

Il nostro auspicio è che si spinga tutti e tutte nella direzione dell’approvazione in consiglio regionale di una proposta di legge che riteniamo preziosa e che tutte le donne sostengano convintamente l’iniziativa politica di una donna per le donne”. ‎