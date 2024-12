Emendamenti pro Calabria, Mancuso: “Massima attenzione della Lega per le infrastrutture”

“Gli emendamenti per la Calabria nella legge di bilancio approvata dal Parlamento, che si aggiungono agli importanti risultati fin qui ottenuti dalla Regione, ci consentiranno di affrontare il nuovo anno con un supplemento di ottimismo.

Considerato che il lavoro e le infrastrutture sono questioni centrali per incrementare in Calabria sviluppo sostenibile, un plauso va – dopo il successo straordinario della vertenza Abramo Customer Care conseguito dal presidente Occhiuto – alle misure sottoscritte dai parlamentari calabresi e finalizzate al mondo del precariato in attesa di stabilizzazione.

Circa le infrastrutture, un apprezzamento particolare va al maxiemendamento presentato dal capogruppo della Lega Roberto Molinari, con cui si prevede, oltre ai 200 milioni aggiuntivi per il collegamento Sibari- Catanzaro della Statale 106, un fondo da 1,5 miliardi a copertura dell’intero importo (il Governo ha fin qui stanziato 15 miliardi) per il Ponte sullo Stretto e 500 milioni per opere connesse.

Si tratta di provvedimenti e somme che aggiungendosi, come mai era accaduto prima, alle ingenti risorse già stanziate dal ministro Salvini e dal Governo per colmare e modernizzare la dotazione infrastrutturale della Calabria, dimostrano l’incisività e l’attenzione della Lega per il Sud e la nostra regione”.