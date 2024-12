Manovra, Furgiuele (Lega): “Grazie a Salvini 270mln su strada 106”

“Anche questa volta la Lega dimostra di essere vicino al territorio calabrese. A differenza di quanto urlato in aula dalle opposizioni, alla Calabria sono destinati 270 milioni di euro in più che vanno ad aggiungersi ai 3 miliardi a pieno regime, per il collegamento Sibari-Catanzaro. I dati smentiscono le falsità del M5S, che sul territorio ionico calabrese ha avuto per anni un ministro e una maggioranza di parlamentari che non hanno portato benefici reali ai cittadini. Grazie al lavoro del Ministro Matteo Salvini invece, per la Lega parlano i fatti. Avanti così”.

Così in una nota il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, vice capogruppo e componente della Commissione Trasporti.