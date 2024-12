Vertenza Abramo, pagina storica per lavoratori e per politica calabrese. Straface: presidente Occhiuto restituisce fiducia nelle istituzioni

Quella che è stata scritta oggi al Ministero delle imprese e del made in Italy è naturalmente una pagina storica per i 700 lavoratori della Abramo Customer Care che saranno assunti entro Natale, ma anche un punto di non ritorno per la politica calabrese. È anche questa la Calabria che l’Italia non si aspetta: quella che raccoglie risultati concreti, che lavora con spirito di servizio e abnegazione mettendo se necessario, anche a rischio, le proprie condizioni di salute.

STRAFACE: È ANCHE QUESTA LA CALABRIA CHE L’ITALIA NON SI ASPETTA

È quanto dichiara la Presidente della terza commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface complimentandosi e formulando gli auguri alle famiglie che non potevano chiudere con notizia migliore questo anno e guardare al nuovo con ottimismo.

È COSÌ CHE SI RIDUCE LA SFIDUCIA DEI CITTADINI NELLA CLASSE POLITICA

Se c’è, tra i tantissimi altri, un merito che va riconosciuto al Presidente Roberto Occhiuto – aggiunge – è quello di aver accorciato le distanze tra istituzioni e cittadini ed aver restituito fiducia e speranza.

COMPETENZE A SERVIZIO DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE

La soluzione individuata – prosegue Straface – ha, inoltre, doppia valenza perché contribuirà a mettere la parola fine ad una vertenza che ha fino ad oggi coinvolto 1000 lavoratori e a mettere a disposizione della comunità le competenze di questi uomini e donne per dematerializzare le cartelle cliniche sanitarie, iniziativa che va nella direzione della transizione digitale e della tutela dell’ambiente. In questo progetto la Regione Calabria ha investito 15 milioni di euro, ai quali si aggiungono 5 milioni messi dal governo nazionale.