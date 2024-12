Riaperta la strada delle Terme: grande soddisfazione del Sindaco Franz Caruso. “Una battaglia nella quale ho sempre creduto”

“La riapertura della SS 283 delle Terme Luigiane è un bel regalo di Natale offerto ai calabresi, ai cosentini, ai residenti di tutto il comprensorio, ma anche ai tanti pendolari e ai turisti che la prossima estate non dovranno più sopportare le tribolazioni sofferte da quasi tre anni”. Lo ha affermato, non nascondendo la sua soddisfazione, il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dopo la riapertura avvenuta questa mattina, dell’importante arteria di collegamento tra il mar Ionio ed il Tirreno. “E’ stata una battaglia nella quale ho sempre creduto e che ho intrapreso sin dalla prima ora – ha detto il Sindaco Franz Caruso. Altri impegni istituzionali non mi hanno consentito questa mattina di partecipare alla riapertura della strada, insieme agli altri artefici di questo sofferto, ma importante risultato: i Sindaci del territorio, il Comitato per la riapertura e la sicurezza della SS 283 delle Terme di cui faccio parte, i rappresentanti di diverse associazioni e i cittadini che sono stati costretti in tutto questo lungo tempo a sopportare i maggiori disagi”. Un ringraziamento particolare il Sindaco Franz Caruso ha rivolto all’ANAS “che – ha detto il primo cittadino di Cosenza – ha dato seguito alle nostre sollecitazioni, favorendo la felice conclusione dell’iter che ha condotto alla ripaertura e per la quale non possiamo non esprimere grande compiacimento. Ora – ha proseguito Franz Caruso – invitiamo l’ANAS a ripristinare le condizioni di viabilità di tutta quanta l’arteria, eliminando anche la deviazione, nei pressi di Guardia Piemontese paese ( prima dello svincolo) che da quasi vent’anni rende difficoltoso il transito e che era stata provocata da una lesione della galleria posta più avanti. Quando le istituzioni – ha aggiunto Franz Caruso – scendono in campo per il bene della collettività e per rimuovere gli ostacoli che spesso, per negligenza ed incuria, si frappongono allo sviluppo dei nostri territori, prima o poi i risultati arrivano. Non vogliamo intestarci dei meriti particolari – ha proseguito il Sindaco di Cosenza – ma le azioni che abbiamo condotto, con caparbietà e tenacia, quelle sì che devono essere ascritte a chi, come me ed i miei colleghi Sindaci e tutti i componenti del Comitato, sono andati avanti in una battaglia di civiltà che, finalmente, ora può dirsi compiuta. Per chi ha dovuto soffrire sulla propria pelle i disagi della lunga interruzione della strada, oggi è una bella giornata, ma lo è anche per noi che abbiamo creduto fino in fondo nella missione che abbiamo abbracciato e che ora diventa un nuovo punto di partenza per la rimozione di altri ostacoli e per rendere sempre più agevole la circolazione su quell’arteria che deve essere anche messa in sicurezza sotto il profilo dell’emergenza. A questo proposito sono state avviate, infatti – ha concluso Franz Caruso – ulteriori e proficue interlocuzioni, sempre con Anas, coinvolgendo anche il 118 regionale, affinché si realizzi anche un’area attrezzata di Elisoccorso che trovi collocazione nelle adiacenze del tracciato della strada delle Terme”.