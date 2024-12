Fedagripesca Calabria: accordo locale per la pesca nei fine settimana durante le festività natalizie

Fedagripesca Calabria annuncia la firma di un accordo sindacale locale che consentirà l’esercizio della pesca con attrezzi trainati: come reti a strascico a divergenti (OTB), reti gemelle a divergenti (OTT) e sfogliare-rapidi (TBB), nei fine settimana compresi tra il 14 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025. L’intesa, sottoscritta il 10 dicembre 2024 con il coinvolgimento delle principali organizzazioni cooperative, datoriali e sindacali del settore, si pone in linea con l’accordo nazionale siglato il 9 dicembre scorso.

Manuela Asteriti, rappresentante di CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA Calabria, in seguito alla firma dell’accordo ha dichiarato:

“Questa intesa rappresenta un risultato concreto per tutelare il lavoro delle marinerie calabresi durante un periodo cruciale per l’economia del comparto ittico, permettendo di rispondere alle esigenze di mercato in modo organizzato e responsabile.”

Un modello di concertazione per il futuro:

L’intesa locale è stata resa possibile grazie al confronto tra AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, Confcooperative-FedagriPesca, COLDIRETTI-IMPRESAPESCA, FEDERPESCA, e le sigle sindacali FAI-CISL e UILAPESCA Calabria. Questo modello di concertazione rappresenta un punto di riferimento per favorire lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento del settore pesca nella regione, in coerenza con le disposizioni nazionali.

Fedagripesca Calabria rinnova il proprio impegno a supportare le comunità costiere e i lavoratori del settore, contribuendo al rilancio del comparto agro-ittico calabrese con un approccio inclusivo e orientato alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Date autorizzate: