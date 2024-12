Proroga fino al 12 gennaio 2025, del contest per artisti visivi nati, domiciliati o residenti in Calabria, promosso in collaborazione tra la Fondazione Berlingeri ETS e Villa Paola

Villa Paola e la Fondazione Cesare Berlingeri ETS sono lieti di annunciare la proroga del termine per partecipare al contest “Onda Creativa”. La nuova scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 12 gennaio 2025, offrendo ai giovani artisti calabresi più tempo per inviare le loro opere.

“Onda Creativa” è un progetto dedicato alla valorizzazione del talento locale e alla promozione di una Calabria autentica attraverso l’arte contemporanea. Nato dalla collaborazione tra Villa Paola, il prestigioso hotel cinque stelle di Tropea, e la Fondazione Cesare Berlingeri ETS, il contest mira a scoprire nuove voci artistiche e a offrire loro una piattaforma di visibilità.

La proroga è stata decisa in seguito al grande interesse dimostrato da parte degli artisti emergenti e al fine di consentire una partecipazione ancora più ampia. I giovani artisti visivi legati alla Calabria avranno quindi un altro mese per presentare i propri lavori e ambire a essere selezionati per l’esposizione prevista nella primavera del 2025.

Le opere finaliste saranno esposte per un mese nella splendida cornice di Villa Paola, un luogo ricco di storia e bellezza naturale, trasformato in un esclusivo spazio espositivo. Durante il periodo dell’esposizione, Villa Paola aprirà le sue porte al pubblico, offrendo agli artisti l’opportunità di far conoscere il proprio lavoro non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche a visitatori e appassionati d’arte.

“Onda Creativa” sarà ampiamente promosso sui canali social e digitali dell’hotel e della Fondazione, coinvolgendo una rete internazionale di appassionati d’arte e professionisti del settore.

COME PARTECIPARE Le informazioni dettagliate sul contest e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.ondacreativa.it. Gli artisti interessati potranno presentare le loro candidature entro la nuova scadenza, 12 gennaio 2025.