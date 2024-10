Italia del Meridione va avanti nel suo processo di infoltimento delle fila con l’ingresso di Eugenio Toteda, nominato nella direzione provinciale di Italia del Meridione – dipartimento Sanità – .

Eugenio Toteda è una delle nostre eccellenze del Sud, con ben due laureee e un master; la prima laurea in

Informazione Scientifica sul farmaco e prodotti per la salute.

La seconda in Scienze biologiche e adesso è pronto per conseguire la terza

Magistrale in scienze della nutrizione umana. Ha perfezionato le sue competenze con un Master in management dell’industria farmaceutica.

<<Grazie a tutto il direttivo di Italia del Meridione per questa nomina che mi rende orgoglioso. Ho sempre visto la politica come un percorso di valori e sopratutto di onestà, definendola una disperata passione, candidandomi ben tre volte a Mendicino come consigliere ma purtroppo, nonostante un buon consenso, non sono riuscito a vincere. La medicina territoriale e quindi la Sanità, sono materie di mia competenze e che spero di trattare con tutta la competenza che ne deriva anche dal partito. Lavoro come ISF SPECIALIST nella più grande e prestigiosa azienda farmaceutica del mondo. Cercherò di mettere a disposizione le mie conoscenze e di portare tutto il mio entusiasmo.