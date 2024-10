Transizione digitale Enti locali, il 7 e 23 iniziativa Regione, Pietropaolo: “Ente conferma impegno per rafforzare competenze”

“La Regione Calabria conferma il suo impegno in prima linea per rafforzare le competenze digitali all’interno dei Comuni, promuovendo iniziative concrete volte a favorire lo sviluppo di una Pubblica amministrazione sempre più digitale e vicina ai bisogni di cittadini e imprese”. E’ quanto afferma il vice presidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, che ha delega alla Transizione digitale, presentando l’iniziativa Rafforzamento delle competenze dei responsabili della Transizione digitale degli Enti Locali”, che si terrà nelle giornate del 7 e del 22 ottobre alla Cittadella regionale a Catanzaro, con inizio alle ore 10. I due workshop, organizzati dal dipartimento Transizione digitale ed Attività strategiche della Regione in collaborazione con l’Università della Calabria, è scritto in una nota, “rappresenteranno un momento di approfondimento e di confronto per i responsabili della Transizione Digitale e per i referenti degli Enti locali calabresi coinvolti nel processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Saranno trattate le principali macro-tematiche protagoniste dell’evoluzione digitale della Pa italiana, quali: il ruolo del Rtd, il ruolo del responsabile della conservazione e gestione documentale, il Cloud, gli Open data, l’Intelligenza Artificiale, le tecnologie innovative e la Cybersecurity. “L’iniziativa – afferma Pietropaolo – si colloca nell’ambito di un più ampio percorso che la Regione Calabria sta portando avanti per la promozione di una società digitale, finalizzata a rafforzare le competenze digitali, a semplificare i processi amministrativi e a migliorare i servizi offerti a enti locali, cittadini e imprese. Siamo impegnati a supportare i Comuni nella loro trasformazione digitale, ma anche a consolidare una rete di Responsabili della Transizione Digitale in grado di affrontare le sfide del futuro, garantendo così un’amministrazione più efficiente, innovativa e sicura. Questi workshop rappresentano un’opportunità fondamentale per far crescere le competenze degli responsabili della Transizione Digitale e allineare le realtà locali alle direttive nazionali e internazionali in materia di digitalizzazione”.