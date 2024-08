Congresso dei Giovani Democratici di Lamezia Terme: il 2 settembre il confronto sul futuro della Calabria

Il prossimo 2 settembre, alle ore 18, nella sede regionale del Partito Democratico a Lamezia Terme, si terrà il Congresso dei Giovani Democratici di Lamezia Terme. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione per i giovani del territorio che desiderano contribuire attivamente alla costruzione di una Calabria più giusta, inclusiva e sostenibile.

Il congresso sarà un momento di dialogo aperto e partecipato, durante il quale verranno discussi temi centrali per il futuro della regione, quali il lavoro, l’ambiente, l’istruzione e l’innovazione sociale. Sarà anche l’occasione per rinnovare gli organi direttivi locali, eleggere i nuovi rappresentanti e delineare le linee guida del movimento per i prossimi anni.

Durante l’incontro, i Giovani Democratici presenteranno una serie di proposte concrete volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un focus particolare sulle nuove generazioni, spesso costrette a confrontarsi con un mercato del lavoro precario e con la mancanza di opportunità.

Tra i temi principali che saranno al centro del dibattito:

Occupazione giovanile e lotta alla disoccupazione: Proposte per incentivare l’imprenditoria giovanile e creare nuovi posti di lavoro, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture digitali.

Proposte per incentivare l’imprenditoria giovanile e creare nuovi posti di lavoro, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture digitali. Tutela dell’ambiente: Politiche di sostenibilità per promuovere un’economia verde e ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive.

Politiche di sostenibilità per promuovere un’economia verde e ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive. Istruzione e formazione: Strategie per migliorare l’offerta formativa e favorire un sistema educativo più inclusivo e all’avanguardia.

Strategie per migliorare l’offerta formativa e favorire un sistema educativo più inclusivo e all’avanguardia. Innovazione sociale e partecipazione democratica: Progetti per rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, promuovendo una cultura della legalità e dell’inclusione.

L’evento è aperto a tutti i giovani del territorio che desiderano dare il proprio contributo e partecipare attivamente al cambiamento.

È prevista la partecipazione di esponenti di rilievo del Partito Democratico e di rappresentanti della società civile, pronti a confrontarsi con le idee e le proposte dei Giovani Democratici.

Il Congresso dei Giovani Democratici di Lamezia Terme vuole essere il punto di partenza per una nuova stagione di impegno e cambiamento, con l’obiettivo di costruire una Calabria che sappia valorizzare i talenti e le energie dei suoi giovani, offrendo loro la possibilità di realizzare le proprie ambizioni e contribuire al benessere collettivo.