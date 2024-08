Morto Brunetti, Irto (PD): “Autentico rappresentante della sinistra”

“A nome del Pd regionale porgo le più sentite condoglianze ed esprimo commossa vicinanza ai parenti e agli affetti del giornalista calabrese Mario Brunetti, più volte deputato della sinistra, uomo di grande cultura e politico sempre attento alla tutela delle minoranze linguistiche”. È quanto afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito democratico.

“Brunetti è stato un intellettuale – aggiunge Irto – di indubbia profondità, un autentico rappresentante della sinistra, un importante meridionalista che si è battuto per difendere le ragioni del Sud e affermare la giustizia sociale. L’avevo incontrato più volte per via del suo interesse per le minoranze linguistiche, da portare avanti con tanta convinzione, anche in memoria del suo impegno continuo su questo tema tanto importante”.