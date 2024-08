Turismo:Calabrese, presto costituiremo tavolo tecnico su filiera Alla Cittadella un incontro con vertici Unindustria Calabria 

L’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, ha presieduto un incontro con i vertici di Unindustria Calabria. Lo riferisce un comunicato della Regione. All’iniziativa, che si è svolta alla Cittadella regionale a Catanzaro, hanno partecipato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, la presidente della sezione Turismo di Unindustria, Cristina Gazzaruso, il direttore Dario Lamanna, il direttore sede territoriale Cosenza, Rosario Branda, la dirigente generale del dipartimento Turismo della Regione Calabria, Antonella Cauteruccio.

“Il turismo – ha detto Calabrese – è il nostro punto di forza. Le attività turistiche possono contribuire allo sviluppo socio economico della nostra regione. Allora ecco perché ho accolto subito la richiesta di Unindustria Calabria di costituire un tavolo permanente sulla filiera turistica per creare opportunità e principalmente rafforzare la rete del turismo”. “L’incontro con l’assessore calabrese – ha affermato Cristina Gazzaruso – è stato molto proficuo. Avevamo chiesto come Unidustria Calabria l’istituzione un tavolo tecnico permanente sul turismo. L’assessore si è detto d’accordo e disponibile condividendo la necessità di iniziare ad affrontare in maniera più approfondita e concreta un asset strategico per la nostra regione che può vivere di turismo tutto l’anno”.

“Riteniamo che sia importante definire il brand ‘Destinazione Calabria’ – ha affermato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara- e nel nostro documento di Agenda Calabria, la filiera turistica ha un ruolo centrale. Abbiamo valutato positivamente i contenuti del piano strategico Zes che, come Unindustria avevamo indicato, vede tra le nove filiere da rafforzare anche quella turistica, che è vocazionale per il Mezzogiorno e la nostra Regione”. “È nostro compito agire concretamente – ha concluso l’assessore Calabrese – creando questo tavolo che ci aiuterà a strutturare interventi lungimiranti per il futuro della nostra regione”