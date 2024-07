Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Inammissibile sospensione movimentazione treni a Battipaglia”

“E’ inammissibile che nel pieno della stagione estiva le Ferrovie dello Stato provvedano a sospendere per ben cinque giorni la movimentazione dei treni a Battipaglia provocando gravissimi disagi ai tantissimi viaggiatori che si apprestano ad arrivare nella nostra regione”. E’ quanto rilasciato agli organi di stampa da Ivan Martino coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria in seguito alla decisione tecnica di Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente la circolazione dei treni. “Questo avrà, inevitabilmente – prosegue l’esponente politico regionale – serie ripercussioni su tutto il comparto turistico calabrese già messo a dura prova. Un settore che in Calabria avrebbe bisogno di aiuti ed interventi di sostegno regionali che abbiano lo scopo di incentivare e dare slancio al tutto il brand turistico. Non posso fare a meno di dire che mi sorprende il silenzio della Giunta Regionale per quanto sta accadendo. Il Presidente Occhiuto, a parer mio, dovrebbe dedicare meno tempo agli slogan sui social e rapportarsi con la Rete Ferroviaria Nazionale per risolvere tale problematica. La Calabria non può e non deve restare isolata dal resto del paese. Le prossime elezioni regionali saranno l’ennesimo banco di prova della maggioranza. Se tutto dovesse rimanere allo stato attuale dei fatti sono convinto che non sarebbe scontata la riconferma del centro destra”.