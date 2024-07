Ddl Sicurezza, Loizzo (Lega): “Mio emendamento rafforza tutela legale per le forze dell’ordine”

“Se ‘esserci sempre‘ è il motto della Polizia di Stato, ebbene, oggi il Deputato della Lega Simona Loizzo afferma con orgoglio che anche la Lega c’è per i nostri custodi dell’ordine pubblico, e c’è attraverso l’approvazione dell’emendamento al Ddl Sicurezza che rafforza sensibilmente la tutela legale in favore delle donne e degli uomini in divisa che vengano indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, raddoppiandola fino a 10mila euro di anticipo sulle spese legali per ogni fase di giudizio, ed estendendola anche ai Vigili del Fuoco”.

E’ quanto fa sapere in una nota diramata agli organi di stampa Filomena Falsetta, Responsabile del Rapporti del Deputato con gli Organi di Sicurezza.

“Come Deputato della Lega e come propugnatrice di una politica di sicurezza e di difesa comune che è parte integrante del mio mandato parlamentare, – dichiara Loizzo -, sono molto compiaciuta che il Governo migliori sempre di più, grazie al lavoro della Lega, i modi di accoglienza delle Forze di Polizia nel suo nido protettivo ogni qualvolta teme che le ali dell’onore e della dignità dei Servitori dello Stato possano essere ingiustamente recise.

Difatti – continua Loizzo -, il testo dell’emendamento prevede che si procederà a rivalsa delle suddette somme soltanto se al termine del procedimento verrà accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Se da un lato la sinistra condanna ignobilmente le Forze dell’Ordine per il fatto stesso di essere, – conclude il Deputato -, la Lega ne esalta invece natura e operatività fino a prova contraria”.