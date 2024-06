Europee, Forza Italia Lamezia Terme: “Votare è un diritto e un dovere”

“La grande partecipazione di cittadini che in questi giorni di campagna elettorale ha visto la partecipazione numerosa nelle piazze e nei teatri delle nostre città dimostra che c’è grande interesse e attenzione per il partito di Forza Italia che viene molto apprezzato. Partito moderato e di centrodestra, facente parte del grande gruppo parlamentare europeo all’interno del PPE che è il più grande schieramento in Europa. Oggi Forza Italia in Calabria vanta amministratori capaci e concreti che in questi anni stanno governando la Regione, le Province e i Comuni, con risultati straordinari e di buone prassi, dove anche da fuori Regione guardano alla Calabria come ad un modello da seguire ed esportare nelle altre regioni. Il presidente Roberto Occhiuto con la vice presidente Giusi Princi, candidata al Parlamento europeo, hanno condotto una campagna elettorale impeccabile che sicuramente proietterà Forza Italia tra i partiti più votati.

Come direttivo di Forza Italia Lamezia vogliamo appellarci al buon senso di ogni cittadino, invitandolo ad andare a votare, perché oltre ad essere un diritto è soprattutto un dovere per ognuno di noi. La partecipazione libera e democratica al voto deve essere una scelta imprescindibile per tutti se vogliamo continuare a salvaguardare i valori di uguaglianza, libertà, democrazia, pluralismo. Non lasciamo che siano gli altri a decidere anche per noi, non lasciamo ad una minoranza di decidere il nostro futuro. Non rinunciamo ad esprimere la nostra preferenza, nella consapevolezza che i partiti moderati, europeisti, liberali che rappresentano l’area di centro sono e saranno sempre per la pace, per la libertà e per la democrazia. L’8-9 giugno andiamo a votare, scegli Forza Italia, scegli l’Europa del domani”.

E’ quanto si legge in una comunicato stampa del direttivo Forza Italia Lamezia Terme.