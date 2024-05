De Francesco: “Sì a intitolazione ponte sullo Stretto a San Francesco di Paola”

“Si al Ponte intitolato al nostro Patrono” Dico si alla proposta dell’on Alfredo Antoniozzi di Intitolare il Ponte sullo Stretto a San Francesco di Paola. Lo afferma Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e candidata alle elezioni europee. Non esiste nome migliore che rappresenti la bellezza, unicità, la passione ma anche la fusione ideale tra queste due grandi regioni. Presenteremo una mozione in consiglio regionale per chiedere che l’intitolazione a San Francesco di Paola diventi reale – conclude De Francesco.