Piano casa, Minasi (Lega): “Da Salvini impegno in misure di buonsenso”

“Il piano salva-casa di Salvini sarà un grande passo avanti per cittadini, imprese e Comuni. Siamo soddisfatti per la risposta al nostro Question time del ministro delle Infrastrutture, nel quale si domandava come adeguare la normativa in materia di edilizia alle attuali esigenze degli operatori del settore e risolvere il problema delle piccole difformità del patrimonio immobiliare. Centinaia di pratiche continuano ad intasare l’attività degli uffici comunali, nonché a paralizzare il mercato, mettendo in difficoltà i proprietari. Ringraziamo Salvini per averci informato sul suo lavoro, snocciolando un progetto dettagliato, condiviso con tutti gli operatori pubblici e privati e per l’impegno che sta dimostrando, attraverso misure di buonsenso utili a salvare la casa degli italiani, nell’ottica della semplificazione e della sburocratizzazione”.

Così la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama.