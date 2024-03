La Miss Mondo Calabria 2023 premiata al consiglio regionale della Calabria

Giornata di premiazioni per la Miss Mondo Calabria in carica Nicoletta Ventrice, la 23enne di Briatico (VV) che detiene il titolo regionale del concorso più antico e prestigioso al mondo accompagnata dalla nota agenzia ‘Andrea Cogliandro Eventi‘ esclusivista per la regione Calabria del concorso di bellezza.

Ad incontrare la bella Nicoletta a Palazzo Campanella, il consigliere regionale di Forza Italia l’on. Domenico Giannetta, che ha donato una targa ricordo:

“A Nicoletta Ventrice. Per aver rappresentato con la bellezza e il talento la Calabria sui più prestigiosi palcoscenici regionali, nazionali e mondiali, contribuendo a diffonderne i valori più autentici e positivi”.

‘Un impegno che il Consiglio regionale della Calabria ha scelto di valorizzare e riconoscere attraverso questa targa simbolo’ – le parole di Giannetta nel consegnare la targa in vece del Presidente Mancuso, impegnato nei lavori dell’assemblea legislativa.

Ad incontrare la giovane calabrese detentrice della prestigiosa fascia, oltre che il consigliere regionale, anche gli amministratori di due comuni del reggino, quello di Palmi con una parte dell’amministrazione e quello di Seminara con il Sindaco Dott. Giovanni Piccolo.

Intervistata ha dichiarato: “sono molto felice ed emozionata, ringraziando l’intero consiglio regionale, i Comuni di Palmi e Seminara per gli attestati ricevuti. E’ stato un anno intenso e pieno di emozioni, ho rappresentato con fierezza la mia terra dentro e fuori i confini nazionali. L’esperienza di questi mesi mi ha consentito di accrescere il mio bagaglio di esperienze – mi auguro – ha affermato la giovane di Briatico – di poter continuare ad ottenere soddisfazioni e rendere orgogliosi tutti i calabresi, a partire dal percorso universitario che mi vede impegnata a Roma nel corso di Management dello Sport”, ha concluso la Miss Mondo Calabria 2023.