Antoniozzi (FdI): “Su atti aziendali confidiamo in applicazione legge 150”

“Ho chiesto ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere l’applicazione della legge 150 /2000 con l’introduzione delle figure dirigenziali per la comunicazione per come concordato con la presidente di Federsanita, Frittella, la Federazione nazionale della stampa e l’ordine nazionale dei giornalisti”.

Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“È un’azione concordata con ordine dei giornalisti, il sindacato dei giornalisti e Federsanita Anci che rappresenta tutte le aziende sanitarie e ospedaliere.

Il deficit di comunicazione incide almeno per il 10% sull’emigrazione sanitaria e questo significa che già avendo uffici stampa qualificati risparmieremmo solo in Calabria trenta milioni l’anno.

Confido che negli atti aziendali ci siano le indicazioni dirigenziali e ovviamente confido nella capacità del commissario straordinario alla sanità, il presidente Occhiuto, di recepire la mia proposta che è concertata.