Occhiuto (FI): “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Cannizzaro”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, neo coordinatore di Forza Italia in Calabria. Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani per una nomina che conferma la grande attenzione del partito verso la nostra regione”. Lo dichiara il senatore calabrese di Forza Italia Mario Occhiuto. “Cannizzaro, al quale mi legano da anni amicizia e stima – prosegue – è una figura di indubbie capacità. Profondamente legato al nostro territorio, pieno di energia e di voglia di fare, darà certamente impulso al nostro partito e sarà un valore aggiunto per la Calabria. Lavorerò con lui, fin da subito, per rendere Forza Italia sempre più radicata e attrattiva”.