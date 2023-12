Antoniozzi: “Rigassificatore di Gioia Tauro opportunità per Calabria e Italia”

“Il rigassificatore di Gioia Tauro, che il nostro presidente Meloni ha citato nel giorno del suo insediamento, è una grande opportunità per la Calabria e per l’Italia”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“La sua realizzazione contribuirebbe a portarci all’autonomia energetica – dice Antoniozzi – dopo che siamo riusciti praticamente ad azzerare la dipendenza dalla Russia.

Gioia Tauro è strategica per l’Italia – aggiunge Antoniozzi – per un porto che stiamo difendendo, come ECR, dalle ottuse direttive europee. Il nostro europarlamentare Denis Nesci sta combattendo una grande battaglia.

Il presidente Occhiuto ha portato avanti questa battaglia – prosegue Antoniozzi – e oggi il governo Meloni conferma la sua disponibilità alla realizzazione dell’opera.

In materia ambientale la Calabria sta facendo passi da gigante anche grazie al nuovo management Arpacal che lavora con abnegazione.

Gioia Tauro ha una sua centralità – conclude Antoniozzi – a cui il governo Meloni presta la massima attenzione”.