Ponte sullo Stretto, Cannizzaro (FI): “Opera fondamentale per l’Italia del Sud”

“Il tema del Ponte e’ un tema attuale. Ringrazio il ministro Salvini per il suo impegno e il lavoro su questo tema. Ma ricordo che il primo ‘pensatore’, il primo ideatore, leader nazionale ed europeo che ha voluto questa opera straordinaria e’ il nostro presidente Silvio Berlusconi. Siamo tutti d’accordo, dunque, che il Ponte sia intitolato proprio a Silvio Berlusconi”. Lo ha detto Francesco Cannizzaro, deputato e vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e responsabile nazionale per il Sud del partito azzurro, nel suo intervento ad ‘#Etna23, il meeting del buongoverno’, la due giorni di Forza Italia in corso a Taormina.

“E’ un’opera – ha aggiunto – fondamentale per l’Italia del Sud, avra’ un impatto virtuoso per i nostri borghi e sull’intero territorio ed in questo senso vanno gli emendamenti di Forza Italia al provvedimento. Realizzato il Ponte – ha poi detto – arriveranno al Sud anche l’Alta Capacita’ e l’Alta Velocita’, a tutto vantaggio anche dei nostri porti, in particolare il Porto di Augusta e di Gioia Tauro. Andiamo avanti cosi’, abbiamo la classe dirigente migliore, dobbiamo proseguire spediti inseguendo gli obiettivi che ha fissato il nostro presidente Berlusconi. Viva il Sud Italia, viva Forza Italia!”.