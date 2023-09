100 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 644894 (+100) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4446848 (+666).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 97 (14 in reparto, 4 in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 116939 (116475 guariti, 464 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 941 (35 in reparto, 2 in terapia intensiva, 904 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 192232 (190665 guariti, 1567 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 27 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60569 (60277 guariti, 292 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 290 (35 in reparto, 2 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 211642 (210690 guariti, 952 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 49 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 43 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54118 (53911 guariti, 207 deceduti)

Nelle ultime 24 ore si registra un decesso. Salgono di 3 unità i ricoveri in reparto, scendono invece di 3 quelli in terapia intensiva. Il tasso di positività è del 15,02%.