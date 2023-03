Loizzo (Lega): “Per Papa Francesco 10 anni straordinari, lo aspettiamo in Calabria”

“Dieci anni di alto Magistero. Punto di riferimento anche per i laici” I dieci anni di pontificato di Papa Francesco sono un bilancio straordinario e rappresentano un punto di riferimento importante anche per i laici. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega. Ricordiamo la sua visita a Cassano – dice Loizzo- in una terra generosa che lo accolse con grande affetto. Dalla continuazione della dottrina sociale+ aggiunge Loizzo – alla testimonianza quotidiana in favore della pace, Bergoglio è la sintesi perfetta di una figura amata in ogni latitudine. Speriamo di poterlo avere ancora presto in Calabria+ conclude Loizzo – e ci auguriamo che la sua esperienza di Vescovo di Roma duri più a lungo possibile