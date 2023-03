“Oggi si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

Ricordiamo i tanti connazionali morti a causa del virus.

Il dovere della politica è quello di lavorare senza sosta per rendere più forte la nostra sanità pubblica, in Calabria e in tutto il Paese.

#18marzo”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.