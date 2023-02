“Il naufragio di Crotone ci fa capire quanto sia urgente la necessità di fermare i trafficanti di esseri umani. La Capitaneria di Porto – anche in questo caso – è sempre stata in prima linea per salvare vite umane in mare. Quelli che direttamente o indirettamente cercano di buttare fango sugli uomini della nostra guardia costiera sono chiaramente in malafede. I numeri e l’impegno, spesso oltre il dovere, lo testimoniano”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.