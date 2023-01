Comitati regionali ‘NO Ad’ Lombardia ed Emilia Romagna: “Sostegno alla Rete Recovery Sud”

“I Comitati regionali contro ogni autonomia differenziata della Lombardia e dell’Emilia

Romagna, che hanno raccolto migliaia di firme per le Petizioni Popolari ai Presidenti delle

loro regioni per il ritiro della loro richiesta di autonomia differenziata, sottoscrivono la

lettera del 3 gennaio che la Rete Recovery Sud, attraverso le Sindache e i Sindaci che la

compongono, ha inviato al Presidente Della Repubblica, a margine del suo discorso

d’augurio di fine anno 2022.

I Comitati sottoscrivono tale lettera nella forma, nella sostanza e in particolar modo per la

chiarezza delle richieste avanzate dalle Sindache e dai Sindaci rispetto all’attuazione del

processo di autonomia differenziata innescato dal disegno di legge Calderoli e dagli articoli a esso dedicati della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 791-805). I Comitati

ritengono che l’integrità dell’appello alla lotta contro i divari, per la coesione e l’unità

nazionale di tale lettera siano sinora mancati in larga misura nelle dichiarazioni e nei

comportamenti concreti delle Forze d’opposizione presenti in Parlamento, in quanto quelle

ora al governo del Paese non hanno mai fatto mistero, neanche nella recente campagna

elettorale, che avrebbero portato avanti il progetto di autonomia differenziata, a partire da

quanto richiesto da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia nel 2018 ( che aveva già prodotto

l’accordo, con l’aggiunta di Liguria, Toscana e Piemonte, del DDL Gelmini dello scorso 22

giugno e licenziato con parere favorevole il 13 luglio successivo dalla cd “ bicameralina “ con un voto contrario e tutti gli altri favorevoli ).

Inoltre, tutte le forze politiche e Governi nazionali che si sono succeduti dal 2017 a oggi

insieme ai Presidenti (e loro Giunte) delle su citate regioni hanno spesso tenuto il più

possibile all’oscuro la popolazione dei contenuti del processo e di come il Parlamento sia

esautorato da qualsiasi opzione di intervento nel merito, limitandolo alla sola possibilità di

ratifica o meno delle Intese fra singola Regione e Governo, quale frutto dei percorsi indicati

dal citato disegno di legge Calderoli, appena approvato con la Legge di Bilancio.

I Comitati aggiungono – infine – che le paventate, ma certe disuguaglianze sociali,

economiche e territoriali, nuove o esasperate che siano, rispetto a quelle esistenti che si

produrranno a seguito dell’attuazione dell’autonomia differenziata ex art. 116 comma 3

Cost., avranno terreno fertile, visto il rischio di aumento esponenziale delle prerogative dei

Presidenti di Regione.

Per i motivi sopra indicati, i Comitati della Lombardia e dell’Emilia Romagna, invitano a

un’azione convinta e unitaria contro l’attuazione dell’autonomia differenziata, chiedendo in

particolare alle Forze politiche dell’opposizione di rendere trasparenti le proprie scelte in

merito a esso”.