Infrastrutture, Pepe (Lega): “450mln di euro per cantieri nel Mezzogiorno grazie a ministro Salvini”

“Anche il Mezzogiorno al centro del programma del Mit, con a capo il vicepremier Matteo Salvini, per l’avvio di numerose opere Anas completamente finanziate per un totale di oltre 450 milioni di euro. Il 2023 sarà l’anno dei cantieri, è l’ambizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini per le regioni del Sud. Un anno di accelerazione e di ripartenza dopo l’immobilismo della sinistra e dei Cinque Stelle con incomprensibili, quanto dannosi, NO ideologici. A questi, rispondiamo con opere e risorse concrete. In Basilicata: 15.370.000 euro per SS 95 “Tito-Brienza” costruzione dello svincolo per l’abitato di Tito in località Nuvolese, 25.000.000 per l’adeguamento dello svincolo per Satriano e 22.000.000 per la riqualificazione in sede dell’itinerario Matera – Ferrandina. In Calabria: 29.768.772 euro per la SS 182 trasversale delle Serre Tronco 5° – Bretella per Petrizzi, per il collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro 25.898.400 euro, per la viabilità complementare Porto di Gioia Tauro, lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T, collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 66.764.469 euro, per i lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada SA-RC 25.708.376 e per gli interventi di stabilizzazione e drenaggio dell’area in frana in località Noce di Lagonegro (PZ) 31.735.979 euro. Al Molise andranno 30.015.289 per adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell’invaso del Liscione e per la Puglia 177.925.183 per la SS 89, lavori di realizzazione della viabilità da Manfredonia – Aeroporto militare di Amendola”.

Così in una nota Pasquale Pepe, responsabile dipartimento Mezzogiorno della Lega.