Pd, Di Natale: “In Calabria serve un ricambio della classe dirigente”

“Le dichiarazioni del candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini sulla ‘Questione Calabrese’, sono un buon inizio ma ora occorre essere consequenziali. In Calabria c’è una questione aperta: il ricambio della classe dirigente. Attendiamo segnali in tal senso. La nostra regione deve tornare ad essere nevralgica nell’agenda politica nazionale ed è necessario mettere al centro le nostre emergenze ad iniziare dalla sanità”. Lo afferma Graziano Di Natale, esponente politico del Partito Democratico, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria.

“Ho ascoltato le parole di Bonaccini a Lamezia Terme – prosegue -ed ho apprezzato lo spazio riservato alla sanità Calabrese nella discussione. Del resto, la Corte dei Conti nella sua relazione annuale ha da poco certificato che viviamo in una terra dove nonostante i cittadini paghino le tasse non usufruiscono di un servizio sanitario adeguato”.

L’ex Presidente della Provincia di Cosenza dichiara ancora: “Occorre però che ci sia davvero ciò che tutti si aspettano: un cambio generazionale in vista del congresso. Si devono ascoltare le tesi di sindaci, amministratori, giovani, militanti e cittadini che chiedono un cambio di passo nella classe dirigente. L’iniziativa del 2 dicembre “Calabria è ora” richiamava a questa attenzione in ottica nazionale.

Di Natale sottolinea: “È il momento delle scelte anche per il Partito Democratico. Chi finora è rimasto ai margini del dibattito politico reclama spazio all’interno di un partito coeso, riformista, innovatore, credibile in grado di riunire più forze politiche sane, e di stare sui territori ritrovando l’entusiaamo di fare politica. Proporre vecchi schemi – conclude -è un’operazione senza respiro. Il momento per cambiare è ora occorre però coraggio!”.