Idm raccoglie in Calabria le firme contro l’Autonomia differenziata

“L’Italia del Meridione (IdM) è pronta a dare battaglia contro quello che è un vero attacco al Sud e alla Costituzione italiana. Il disegno di legge Calderoli, infatti, non è altro che il becero tentativo di aumentare ulteriormente i divari di un Paese nel quale a tutt’oggi non trovano applicazione i Livelli Essenziali delle Prestazioni. Imperversa, invece, l’iniquo criterio della Spesa Storica, che è l’unico criterio di ripartizione delle risorse finanziarie e che cristallizza e certifica le attuali diseguaglianze fra le diverse aree del Paese, che viaggia, dunque, a velocità diverse dalle due estremità.

È assolutamente necessario informare e dare battaglia su queste tematiche, iniziando da un sano confronto con i cittadini.

Per tali ragioni, si invitano tutti i residenti dell’area urbana e dell’hinterland cosentino a recarsi il giorno 7 Dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso il nostro banchetto informativo che verrà allestito in Piazza XI settembre a Cosenza. Sarà un momento volto a condividere le ragioni per una proposta di legge di iniziativa popolare che modifichi gli art. 116 e 117 della Costituzione e dire definitivamente NO a chi vorrebbe perpetrare il cinico disegno di un Paese diviso, nel quale i diritti universali vengono calpestati a seconda delle latitudini geografiche.

Tutti i cittadini non residenti nei comuni indicati, potranno ricevere informazioni su come e dove firmare anche tramite SPID”.

E’ quanto si legge in una nota di Italia del Meridione.