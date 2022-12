Pòlito (Leonida Edizioni) incontra a Roma l’Ambasciatrice d’Armenia

Si svolgerà il 5 dicembre alle ore 11.00 a Roma, presso la sede dell’ambasciata armena, un nuovo incontro tra l’editore della Leonida Edizioni, Domenico Pòlito e l’Ambasciatrice straordinaria e plenitotenziaria della Repubblica d’Armenia presso la Repubblica Italiana S.E. Tsovinar Hambardzumyan. La casa editrice italiana con sede a Reggio Calabria (www.editrice-leonida.com) ha avviato — da una decina di anni — una politica di sviluppo culturale tra la Calabria ed il territorio transcaucasico.



Le affinità di natura storico-culturale tra i due territori – si legge in un comunicato stampa – favoriscono l’interscambio istruttivo che si esprime nell’apertura e nella conoscenza del Kosmos letterario dell’area del Mediterraneo strettamente legato alla civiltà greca che si schiude e si consolida nel rapporto con le terre consacrate al mito: la regione colchica e la regione armena. In tale prospettiva è maturata l’idea di tradurre e pubblicare le opere di Yeghishe Charents. Il progetto si traduce in un gemellaggio condiviso attraverso la partecipazione al festival letterario “Xenia Book Fair” www.xeniabookfair.it – evento organizzato dalla Leonida Edizioni e da Sonartis Academy. Ecco che in tale prospettiva si intraprende l’azione culturale con l’Armenia, paese unito da antichi legami sociali e religiosi. In tale contesto assume particolare rilievo lo spettacolo musicale previsto in occasione di Xenia Book Fair il 28/29/30 luglio 2023 presso l’Arena dello Stretto.

Il Progetto si richiama esplicitamente ai contenuti dell’ambito letterario. In particolare, si prevede un Concerto con Orchestra Filarmonica della Calabria, composta da 50 elementi, che eseguirà musiche di compositori facenti parte delle aree culturali esplorate da XENIA, in particolare dell’Armenia. Aram Khachaturian è non solo il più importante compositore armeno, ma uno dei più importanti autori del Novecento. Le sue musiche sono state utilizzate, ad esempio, dal grande regista Stanley Kubrick per il suo capolavoro 2001. Odissea nello spazio. Di Khachaturian saranno eseguite le opere più famose, come la suite dall’opera Masquerade, l’intermezzo da Gayaneh, e la famosissima Danza delle spade. La stretta correlazione tra musica e letteratura è un punto di forza del Progetto ed è una politica precisa di Sonartis Academy, che si qualifica infatti come “Associazione Culturale-Musicale”. Già nelle scorse edizioni di Xenia Book Fair, infatti, i due ambiti sono andati di pari passo e, con questa edizione, amplieranno i propri orizzonti.