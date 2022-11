Autonomia, Valditara replica a Occhiuto: “Tempo per riflettere su scuola e territori”

“Credo che ci saranno sicuramente i tempi per fare una buona riflessione e per trovare delle soluzioni utili per la scuola italiana e per i territori”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di Direzione Nord, replica cosi’ alle parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che sostiene che la scuola debba restare fuori dalla partita dell’Autonomia.

