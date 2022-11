Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: il messaggio del presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso

“In questa giornata ricordiamo coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia. Un tributo in nome dell’ideale di una Nazione unita, completando gli straordinari sforzi iniziati a partire dal Risorgimento e che poi è proseguito con l’edificazione della Repubblica fondata sui principi costituzionali”. Così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. “Questa giornata memorabile – aggiunge il presidente dell’Assemblea regionale – serve a ribadire quanto sia apprezzato l’impegno quotidiano di tutte le Forze armate prestato al servizio della comunità internazionale e all’interno della Nazione, accanto alle altre componenti dello Stato. A loro va il nostro doveroso e sentito ringraziamento”.