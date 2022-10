“Indegno il linciaggio che si sta facendo sul reddito di cittadinanza. Sulle politiche attive del lavoro la destra ha delle grandi responsabilità in quanto governa il maggior numero di regioni e avrebbe dovuto attivare meglio i centri per l’impiego”. Così su Facebook la deputata del M5S, rieletta in Calabria, Vittoria Baldino.