Coronavirus, +494 nuovi positivi e due decessi in un giorno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.736.295 (+3.334). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 549.225 (+494) rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 14,82%, con una stima di 39.910 (-1.811) persone attualmente positive. Di questi, 39.772 (-1.809) si trovano in isolamento domiciliare, 132 (-3) sono ricoverati in reparto ospedaliero e 6 (+1) in Terapia Intensiva.

Due persone sono decedute nelle ultime ventiquattrore, per un totale di 2.986 morti da inizio pandemia.

Sono, invece, 506.329 (+2.303) i pazienti guariti dal Coronavirus.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2442 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2415 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91055 (90679 guariti, 376 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 32019 (66 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31952 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124139 (122847 guariti, 1292 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 441 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 424 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54560 (54300 guariti, 260 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1947 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1933 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187409 (186555 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 841 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 831 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47533 (47347 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: “oggi 122 positivi di cui 3 fuori regione”.

L’ASP di Cosenza comunica: ” Nel setting fuori regione si registrano 1 nuovo caso a domicilio”.