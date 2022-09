D’Amato (Sanità Lazio): “Oggi giornata triste per il decesso della piccola Sofia”

”Ho ricevuto la notizia dalla direzione sanitaria del Bambino Gesù” di Roma “con cui siamo stati in costante contatto, dell’avvenuto decesso della piccola bambina calabrese Sofia di 5 anni. Purtroppo, nonostante tutti gli interventi compreso il trasporto in emergenza, la piccola non rispondeva alle terapie. Ai familiari e alla comunità di Serra San Bruno va tutta la mia vicinanza e quella del Servizio sanitario regionale. Quando avvengono eventi così tragici è per tutti noi un grande dolore”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, commentando la morte della bimba, positiva al Covid – avvenuta per l’aggravamente delle sue condizioni caratterizzate da insufficienza multiorgano – che era stata trasferita dall’ospedale Annunziata di Cosenza all’ospedale pediatrico romano con un volo dell’Aeronautica militare il 23 agosto scorso.