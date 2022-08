Energia, Mauro (Terzo Polo): “Sbloccare il 40% del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”

“Preso atto della grave crisi energetica Nazionale che, di fatto, sta mettendo in ginocchio Famiglie e Imprese, in attesa di provvedimenti “strutturali” che il Governo intende adottare (dare un tetto al prezzo del gas, riattivare impianti di produzione ecc.) o altri provvedimenti che, comunque necessiterebbero del tempo, si propone di sbloccare il 40% del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, almeno per l’annualità 2022 (“tesoretto” che i Comuni sono tenuti ad accantonare per legge per compensare mancati introiti da utenze, imposte, ecc.) e destinarlo come ristori a famiglie e Imprese”!