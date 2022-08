Sanità, Baldino (M5S): “Dare alle regioni la possibilità di assumere gli specializzandi anche oltre il 31 dicembre 2022”

“Mancano 18.500 medici, a fare la voce grossa soprattutto i pronto soccorso, in cui secondo Anaao Assomed ne mancherebbero circa 4.500. Sono numeri enormi che mostrano la loro drammaticità soprattutto nella sanità calabrese. Su questo è intervenuto nel 2019 il decreto Calabria bis consentendo alla Calabria, e alle altre regioni, di assumere gli specializzandi al terzo anno. Una norma questa sfruttata però solo in ristrettissima parte dalla Calabria che oggi conta appena 10 specializzandi assunti contro i 1.100 dell’Emilia Romagna e i 1.000 del Veneto.

Il contesto e il diritto alla salute impongono oggi di non fissare termini per l’assunzione degli specializzandi, come imponevano in passato, e oggi, di aumentare le borse di studio a loro dedicate. La ministra Grillo le ha raddoppiate, rispetto agli anni passati. Per questo sosterrò con forza una modifica al decreto Calabria bis”.