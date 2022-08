1.218 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. 8 decessi nelle ultime 24 ore

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4535480 (+922.016).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 525202 (+1.218) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4047 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3996 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84409 (84040 guariti, 369 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51857 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51792 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96923 (95664 guariti, 1259 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2188 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2172 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50154 (49899 guariti, 255 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5313 (37 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 178113 (177273 guariti, 840 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2007 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1996 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44039 (43860 guariti, 179 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 325 positivi di cui 30 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 438 nuovi positivi di cui 58 fuori regione.

Nelle ultime 24 ore si registrano 8 decessi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre crescono di 5 unità quelli in reparto.