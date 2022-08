Medici cubani in Calabria, Iemma (Pd): “Beffa nei confronti di una intera regione”

Quello che dal presidente Occhiuto viene sbandierato come un risultato straordinario, che lo ripaga non si sa bene da quali sforzi compiuti per risollevare le sorti della sanità calabrese, sa tanto di una beffa nei confronti di una regione intera, e in particolare dei medici calabresi costretti a lavorare in condizioni critiche, con turni massacranti, senza il dovuto riconoscimento economico, che rischiano anche di essere malmenati da familiari esasperati da ritardi e disservizi. Una beffa nei confronti dei medici Calabresi costretti ad andare fuori per trovare un lavoro. Perché il presidente Occhiuto non ha pensato, prima di tutto, di applicare il contratto nazionale applicato nel nostro paese alla categoria? Magari questo avrebbe aiutato ad invogliare i medici a partecipare alle procedure di reclutamento. I nostri medici sono pochi, con pochi mezzi e tanto stress: e questo non si risolve con il soccorso cubano. Non ho nulla contro i medici cubani, anzi li apprezzo per la disponibilità. Lungi da me logiche di campanile e provincialismi. Ma quale sia stata la causa ostativa a pensare un piano di potenziamento, attraverso stabilizzazioni e assunzioni autoctone, non possiamo fare a meno di chiedercelo. Risolverà’ così i problemi della sanità calabrese?”.

Lo afferma, in una nota, il presidente dell’assemblea regionale Pd, Giusy Iemma.