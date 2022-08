Il cordoglio di Rosaria Succurro per la morte di Emanuele Giacoia

«La scomparsa di Emanuele Giacoia è motivo di lutto collettivo. Ci lascia un pioniere del giornalismo puro, un professionista dell’informazione che sino all’ultimo ha amato profondamente il suo mestiere e contribuito con grande passione alla crescita culturale della Calabria.

Siamo grati a Giacoia, anche per l’esempio positivo che ha saputo dare, perfino oltre l’ambito giornalistico, sempre con l’eleganza, la signorilità e il senso del dovere che l’hanno distinto come intellettuale e come persona.

Ai familiari e ai suoi cari, cui sono vicina, porgo le più sentite condoglianze».

Così la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Emanuele Giacoia – decano del giornalismo radiotelevisivo e figura di primo piano nella storia della TgR Calabria.