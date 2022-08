Giacoia, Amalia Bruni: “Scompare con Emanuele una figura di primo piano del giornalismo nazionale”

“La morte di Emanuele Giacoia provoca una tristezza infinita non solo nel giornalismo italiano ma in tutti coloro che lo conoscevano anche fuori dal mondo del lavoro. Con la sua scomparsa finisce un’era, una bellissima era fatta di uomini veri, con saldi principi, tutti di un pezzo e con un sano senso del dovere. Emanuele era nato a Grassano in provincia di Matera ma era un calabrese doc fin dal 1958 quando è arrivato a Cosenza. Ha giganteggiato in ogni campo della sua professione, giornalista radiotelevisivo, cronista sportivo, direttore del Tg regionale, una delle voci inconfondibili di “Tutto il Calcio minuto per minuto”, si è distinto per la sua bravura e per l’eleganza, inviato di punta ha descritto con passione quello che accadeva in questa Terra senza mai abbassare la testa, con la schiena dritta. Dalle sue mani ho avuto il piacere di ricevere numerosi premi che mi sono stati assegnati nel corso degli anni, ho di lui un ricordo bellissimo. Alla sua famiglia e in particolare al figlio Riccardo voglio far giungere le mie condoglianze”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Capogruppo del Misto in Consiglio Regionale.