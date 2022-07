Magorno (IV): “Sostegno a manifestazione pro Gratteri del 5 luglio”

“Sostegno a #MaiPiùStragi, manifestazione in programma il prossimo 5 luglio a Milano per testimoniare vicinanza al Procuratore, Nicola #Gratteri e a tutte le persone che, ogni giorno, sono in prima linea per affermare la cultura della legalità. Quella della legalità è l’unica strada possibile per costruire un futuro migliore che parte affermando con forza il nostro no alla ‘Ndrangheta e a ogni forma di malaffare. Uniti vinceremo questa sfida”.

Così in un post su Facebook il Senatore IV Ernesto Magorno.