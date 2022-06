Comunali, Occhiuto: “Sono concentrato sul governo della Regione. Lascio ai partiti scelte in ordine ai candidati sindaci”

“Dal primo giorno del mio mandato da presidente della Regione ho detto che avrei fatto l’uomo di governo e che mi sarei occupato soltanto dei problemi della Calabria, lasciando ai partiti le scelte in ordine ai candidati sindaco delle citta’”. Cosi’ il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, interpellato telefonicamente dall’Ansa per un commento sulle elezioni comunali. “In passato altri governatori, Loiero, Scopelliti, Oliverio – ha aggiunto Occhiuto – hanno deciso di svolgere anche una funzione di direzione politica nelle loro coalizioni. Un approccio da rispettare, ma e’ evidente che quella scelta non ha portato alcun beneficio, ne’ per loro ne’ per la Calabria. Rimango un dirigente politico nazionale del centrodestra, ed e’ chiaro che mi impegnero’ per le prossime elezioni politiche. Ma per scegliere gli aspiranti primi cittadini non sono intervenuto e non interverro’ in futuro”. “Ho coscienza del fatto – ha detto ancora Occhiuto – che saro’ giudicato solo in ragione dei risultati che la mia azione di governo produrra’ in termini di soluzione dei problemi. Sono concentrato esclusivamente su questo e lavoro quotidianamente per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato”.