Caro gasolio, Gallo: “Abbiamo chiesto al Governo interventi mirati sulla pesca”

“Stiamo lavorando per sostenere il settore insieme agli assessori delle altre regioni italiane sollecitando interventi mirati al Governo. Al ministro Patuanelli, in un incontro che, da ultimo, abbiamo avuto venerdi’ scorso, abbiamo chiesto che le risorse del Feamp 14/20 e del Feampa 21/27 possano essere utilizzati per ristorare i pescatori come e’ stato fatto in tempi di pandemia”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Pesca Gianluca Gallo parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Catanzaro in merito alle proteste delle marineria calabresi per il caro-carburanti.

“La pesca in Calabria – ha aggiunto Gallo – va supportata e salvaguardata in questo momento in cui la bolla speculativa sul caro carburante ha trovato anche un pretesto nel conflitto russo-ucraino. Stiamo sostenendo il settore insieme agli altri assessori regionali e stiamo chiedendo interventi al Governo. Il caro carburante aumenta i costi del pescato e questo e’ un aspetto che e’ stato tenuto in considerazione dal Governo per un intervento sulle accise. Il decreto da 20 milioni di euro che e’ stato emanato dal Ministero che andra’ in esercizio nei prossimi giorni. Ma non basta. Perche’ e’ chiaro che bisogna fare altro e per questo, come Regione, visto il ritardo nella spesa del Feamp, abbiamo chiesto che tali risorse possano essere utilizzate per ristorare sai pure in via indiretta i nostri pescatori”.