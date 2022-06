Mezzogiorno, Troiano (Misto): “Riforme e meno burocrazia per sviluppo aree interne”

L’accordo tra l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree interne (Svimar), e l’Associazione nazionale dei piccoli Comuni d’Italia (Anpci) “è un passo fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne del nostro Mezzogiorno: quello che serve adesso è la piena collaborazione del Parlamento per dare un quadro istituzionale e creare anche un impianto legislativo a tutto quello che è stato fatto da Svimar e Anpci. I cospicui fondi che l’Italia ha ottenuto nell’ambito del PNRR del resto sono legati proprio al riequilibrio territoriale e alla coesione sociale, per andare ad appianare lo squilibrio che c’è nelle aree interne del paese”. Così Francesca Troiano, deputata del Gruppo Misto, commenta la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Svimar, l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree interne, e l’Associazione nazionale dei piccoli Comuni d’Italia (Anpci), avvenuta questa mattina a Roma, in occasione della quale è stato illustrato il progetto di ferrovia gommata sospesa che da Sant’Angelo le Fratte, in provincia di Potenza si collegherà a Polla (Sa) attraversando la montagna.

Secondo l’onorevole Troiano, oltre ai necessari investimenti infrastrutturali, “c’è anche da semplificare la parte burocratica, perché non è possibile che un piccolo comune, con un piccolo organico, debba sottostare agli stessi adempimenti di una città metropolitana, come nel caso del bilancio di previsione da presentare entro il 30 giugno”. Tra i temi da sviluppare per un rilancio delle aree rurali del Sud, tutte ricomprese nell’ambito del Pnrr, ci sono quelli “del turismo lento, della sanità territoriale, dell’ agri-energia con la possibilità di applicare l’ingegneria all’agricoltura passando a un paradigma di consumo di prossimità e di auto-produzione che ci renderebbe anche più indipendenti dalle importazioni, come ci insegna la crisi del grano in Ucraina”. E ovviamente, conclude Troiano, “è necessaria una politica fiscale che incentivi le aree interne”. Su queste problematiche, “Svimar e Anpci possono contare sul mio sostegno”.