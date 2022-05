Saccomanno (Lega): “Bene azione Presidente Occhiuto per spese folli”

“Un plauso per il Presidente della Regione Roberto Occhiuto che ha bloccato una delibera inspiegabile di acquisto gadget per 164mila euro e rimuoverà la dirigente della Cittadella. Un’azione concreta che dimostra di come sia corretto controllare la gestione della cosa pubblica ed eliminare quelle condotte che mettono in crisi l’oggettività del comportamento tendente a tutelare il bene comune. Un modello di correttezza che era scomparso dagli uffici regionali e che potrà, comunque, di essere di esempio per tutti gli altri.

In tale direzione sarebbe auspicabile che tutti i cittadini collaborassero segnalando tutte le anomalie che dovessero riscontrare nella gestione amministrativa. Così come sarebbe auspicabile che venisse creato un ufficio per il controllo di tutti gli atti e di tutte le eventuali segnalazioni”. Lo afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.