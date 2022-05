Coronavirus, 7 decessi nelle ultime 24 ore ma aumentano i guariti: +3.615

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.074.185 (+5.336). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 382.495 (+925) rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 17,34%, con 54.887 (-2.697) persone attualmente positive in Calabria. Di queste, 54.685 (-2.699) si trovano in isolamento domiciliare, 193 (+5) sono ricoverate in reparto ospedaliero e 9 (-3) si trovano in Terapia Intensiva. Sono 7 le persone decedute a causa del Covid nelle ultime 24h, per un totale di 2.579 pazienti morti da inizio pandemia. I pazienti guariti, invece, risultano essere 325.029 (+3.615).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.038 (57 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.976 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53.947 (53.646 guariti, 301 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30.858 (61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.794 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 69.141 (68.050 guariti, 1091 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.511 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.496 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.238 (37.010 guariti, 228 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.492 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.442 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 137.261 (136.486 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 11.257 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.246 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.168 (27.997 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 262 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.